Де Брёйне назвал свою игру неважной после матча с Канадой

После трудной победы Бельгии над Канадой вечером 23 ноября (1:0) хавбек сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком матча. Полузащитник поделился мнением, что его команда выступила не очень хорошо, а также рассказал о своём диалоге с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.



«Я неважно играл, не знаю, за что получил эту награду, может, потому, что моё имя известное. Мы все не очень хорошо играли как команда, особенно в первом тайме. Решений на их давление мы не нашли, зато во втором тайме удалось найти пробелы. Но в целом, я думаю, сегодня мы играли не очень хорошо, в том числе и я, но мы нашли способ победить.



Мы часто чувствовали давление во время этой встречи. Я смотрел, как мы играем, и думал, что мы разыгрываем мяч слишком долго. Когда вы сталкиваетесь с высоким прессингом (как у канадцев), я думаю, вы должны иметь мужество, чтобы противостоять этому, делая короткие передачи, чтобы взломать оборону, не теряя мяч.



Это то, что я объяснял главному тренеру. Это был просто тактический разговор, между мной и Роберто Мартинесом нет никаких проблем», — приводит слова Де Брёйне L'Equipe.



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