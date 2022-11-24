«Химки» сменят гендиректора. Влияние Романа Терюшкова на клуб уменьшится

Подмосковные «Химки» сменят генерального директора ближайшей зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Действующего гендиректора Николая Оленева сменит Лев Агроскин, который ранее занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудный».

«Оленев был человеком Романа Терюшкова, тогда как Агроскин — кандидатура Туфана Садыгова. Влияние Терюшкова на клуб уменьшится в разы», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в октябре 2022 года депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки». Он подчеркнул, что, несмотря на потерю статуса члена наблюдательного совета, всё равно будет продолжать болеть за подмосковную команду.

В сезоне-2022/2023 «Химки» набрали 12 очков в 17 матчах и занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.