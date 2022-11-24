Ван Гал обнял на пресс-конференции журналиста из Сенегала, который является его фанатом

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал обнял сенегальского журналиста на пресс-конференции.
«Я молодой журналист, который только начинает. У меня нет к вам вопросов, это просто возможность сказать вам, что я ваш фанат с трёх лет», — сказал журналист.
«Я хочу крепко обнять тебя. Потому что мне очень приятно, что ты это сказал, я серьёзно. Такое случается нечасто. Так что потом мы обязательно крепко обнимемся», — ответил ван Гал.
Отметим, что сборная Нидерландов в стартовом матче на чемпионате мира обыграла Сенегал со счётом 2:0. В следующем матче подопечные Луи ван Гала сыграют с командой Эквадора. Встреча состоится в пятницу, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Сборная Сенегала в следующей встрече сыграет с хозяевами турнира — Катаром. Игра также пройдёт в пятницу, 25 ноября. Начало — в 16:00 мск.
Мексиканские школьники смотрят матч своей сборной на ЧМ-2022:
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