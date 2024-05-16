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Хавбек «Балтики» Бистрович рассказал о различиях жизни в Москве и Калининграде

Хавбек «Балтики» Бистрович рассказал о различиях жизни в Москве и Калининграде
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Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который на правах аренды выступает за «Балтику», рассказал, что Калининград отличается от Москвы меньшим количеством людей и пробок.

«Мне всё нравится в Калининграде, я очень быстро адаптировался, моей семье тоже понравилось, мы наслаждаемся жизнью здесь. Калининград отличается от Москвы тем, что чуть поспокойнее, нет столько народа, мало пробок. Мы здесь спокойно живём», — приводит слова Бистровича ТАСС.

Бистрович в нынешнем сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах за «Балтику», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 2 млн. «Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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