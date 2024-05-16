Нагельсман — о форме Крооса: когда вы обнимаете его, он ощущается как сталь

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил физическую форму полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, который попал в заявку немецкой национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

«Когда вы обнимаете Тони Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы. Мы позаботимся о том, чтобы регулировать нагрузку после такого длинного сезона. Но в целом Кроос находится в отличной форме», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.