Forbes опубликовал список из 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Португальский нападающий Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году. Об этом сообщил Forbes.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, 39 лет), $ 260 млн;

2. Джон Рам (гольф, 29 лет), $ 218 млн;

3. Лионель Месси (футбол, 36 лет), $ 135 млн;

4. Леброн Джеймс (баскетбол, 39 лет), $ 128,2 млн;

5. Яннис Адетокунбо (баскетбол, 29 лет), $ 111 млн;

6. Килиан Мбаппе (футбол, 25 лет), $ 110 млн;

7. Неймар (футбол, 32 года), $ 108 млн;

8. Карим Бензема (футбол, 36 лет), $ 106 млн;

9. Стефен Карри (баскетбол, 36 лет), $ 102 млн;

10. Ламар Джексон (американский футбол, 27 лет), $ 100,5 млн.

Отмечается, что впервые в истории 10 звёзд спорта из ежегодного рейтинга Forbes заработали более $ 100 млн каждый — рекордные $ 1,38 млрд в общей сложности.