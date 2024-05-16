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Forbes опубликовал список из 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Forbes опубликовал список из 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
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Португальский нападающий Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2024 году. Об этом сообщил Forbes.

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, 39 лет), $ 260 млн;
2. Джон Рам (гольф, 29 лет), $ 218 млн;
3. Лионель Месси (футбол, 36 лет), $ 135 млн;
4. Леброн Джеймс (баскетбол, 39 лет), $ 128,2 млн;
5. Яннис Адетокунбо (баскетбол, 29 лет), $ 111 млн;
6. Килиан Мбаппе (футбол, 25 лет), $ 110 млн;
7. Неймар (футбол, 32 года), $ 108 млн;
8. Карим Бензема (футбол, 36 лет), $ 106 млн;
9. Стефен Карри (баскетбол, 36 лет), $ 102 млн;
10. Ламар Джексон (американский футбол, 27 лет), $ 100,5 млн.

Отмечается, что впервые в истории 10 звёзд спорта из ежегодного рейтинга Forbes заработали более $ 100 млн каждый — рекордные $ 1,38 млрд в общей сложности.

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