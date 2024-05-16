«Ювентус» может уволить Аллегри в ближайшие часы — Football Italia

На текущий момент руководство «Ювентуса» проводит последние обсуждения, связанные с увольнением главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы туринского клуба недовольны эмоциональным поведением Аллегри после минувшего финала Кубка Италии с «Аталантой» (0:1). Подчёркивается, что, если итальянский специалист не будет уволен сегодня, 16 мая, он будет отправлен в отставку до конца сезона.

Напомним, после 36 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 67 очков и занимает четвёртое место.

Аллегри занимает должность главного тренера туринского клуба с мая 2021 года. За этот период под его руководством «Ювентус» провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз выиграл, 34 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.

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