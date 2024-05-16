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Палмер: в следующем сезоне все увидят, насколько Нкунку хорош на самом деле

Палмер: в следующем сезоне все увидят, насколько Нкунку хорош на самом деле
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался об одноклубнике Кристофере Нкунку. Вчера, 15 мая, Нкунку отметился голом в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном». «Челси» одержал победу со счётом 2:1.

«Все знают о его качествах, даже в Лейпциге, где он выступал до того, как приехал сюда. Ему не везло с травмами, но, если он сможет играть и наберёт форму, вы видели, на что он способен вчера вечером.

Так что, я думаю, в следующем сезоне все увидят, насколько он хорош на самом деле», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний Кристофер Нкунку провёл 10 матчей, в которых забил три мяча. Также на счету футболиста одна игра в Кубке Англии и две — в Кубке английской лиги.

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