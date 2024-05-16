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«Тюмень» дома обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Тюмень» дома обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). «Тюмень» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 мая 2024, четверг. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Порохов – 26'    

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Тюмени» Илья Порохов. Этот гол остался единственным в матче.

Таким образом, «Тюмень» прервала свою неудачную серию из пяти матчей без побед в Первой лиге.

«Тюмень» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков после 32 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на 11-й строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» (60).

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