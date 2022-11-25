С Неймара стягивали майку, фанат из России болел за сербов. Лучшие фото победы Бразилии

24 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче группового этапа чемпионата мира национальная команда Бразилии одержала победу над сборной Сербии. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дублем отличился нападающий бразильцев Ришарлисон, выступающий за «Тоттенхэм».
Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.
В группе с сербами и бразильцами выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна, которые в игре 1-го тура встречались между собой. Сильнее оказалась европейская команда.
Лучшие кадры с матча Бразилия — Сербия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47