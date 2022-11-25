С Неймара стягивали майку, фанат из России болел за сербов. Лучшие фото победы Бразилии

24 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче группового этапа чемпионата мира национальная команда Бразилии одержала победу над сборной Сербии. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дублем отличился нападающий бразильцев Ришарлисон, выступающий за «Тоттенхэм».

Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.

В группе с сербами и бразильцами выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна, которые в игре 1-го тура встречались между собой. Сильнее оказалась европейская команда.

Лучшие кадры с матча Бразилия — Сербия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.