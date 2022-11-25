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Хлусевич: хочется, чтобы финал ЧМ-2022 был Месси — Роналду. Я рос на этом противостоянии

Хлусевич: хочется, чтобы финал ЧМ-2022 был Месси — Роналду. Я рос на этом противостоянии
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Футболист московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Хочется, чтобы финал был Месси – Роналду. Я рос на этом противостоянии. Но больше за Аргентину, наверное, буду болеть. И за Сербию – наших братьев. Естественно, смотреть буду, особенно топовые матчи турнира», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является команда Франции.

Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:

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