Хлусевич: хочется, чтобы финал ЧМ-2022 был Месси — Роналду. Я рос на этом противостоянии
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Футболист московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.
«Хочется, чтобы финал был Месси – Роналду. Я рос на этом противостоянии. Но больше за Аргентину, наверное, буду болеть. И за Сербию – наших братьев. Естественно, смотреть буду, особенно топовые матчи турнира», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является команда Франции.
Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:
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- 25 ноября 2022
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