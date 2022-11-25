«Обрадовался, когда узнал про крымские клубы». Интервью с талантом «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич привыкает не только к статусу игрока основы в схемах Абаскаля, но и к статусу футболиста обоймы сборной России. Валерий Карпин вызывал его на матч с Киргизией и дал ему тайм, а после целый матч с Таджикистаном. Приличный уровень доверия. Интересно, что и там и там Россия не пропустила – значит, со своими прямыми обязанностями он справился.

Мы поговорили с Даниилом о сборной России, сезоне в «Спартаке», противостоянии с «Зенитом» и футболе в Крыму.

«Экспертов не слушаю вообще. Понимаю, они должны что-то говорить»

– Тайм в Киргизии, целый матч с Таджикистаном. Ты уже чувствуешь, что стал полноценным игроком сборной?

– Да, я сыграл эти две игры. Пусть они и неофициальные. Куча положительных эмоций. Это сборная. Всегда хочется получать вызов. Со многими ребятами я знаком был ещё до. Поэтому не скажу, что требовалась адаптация. Атмосфера великолепная. Все друг друга знают. Общаемся. Всё классно.

Даниил Хлусевич в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Видишь ли ты какие-то сходства в этих двух матчах – стиль соперников, поле?

– Поле – да. И там и там было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный, мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твёрдое. После игры не чувствовал стоп. В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два назад в Уфе. Отвык.

– Карпин сказал, что ему больше понравилась игра с Таджикистаном. И отметил, что в Киргизии играли просто безобразно. Что случилось в Киргизии?

– Было много новых ребят, в том числе и я. Думаю, это тоже влияет. А уже с Таджикистаном старались выполнять больше задач, которые ставил Георгич. Тренер говорит, что играли лучше. Значит, так и есть. Думаю, игра с Таджикистаном тренера удовлетворила больше. Не могу сказать, что с Киргизией было прямо недовольство. Разобрали ошибки, учли их.

– У разных экспертов вопросы по качеству игры. Трогают их заявления?

– Я на слушаю их вообще. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимание. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь.

– Понятно, что состав совсем не наигран. Насколько вообще возможно за пару дней привыкнуть к партнерам, наиграть какие-то связи?

– Чем меньше времени, тем сложнее. Но все играют и понимают футбол. Стараются быстро впитывать требования тренера. В любом случае будут недочеты, но стараемся выполнять то, что просят.

– Получается, у сборной мини-турне по Азии. Как тебе в целом уровень местных сборных?

– На самом деле, сейчас в футбол научились играть все. Некоторые недооценивали тот же Кипр, но и они хорошо выглядели. Все умеют играть в обороне, атаке, а дальше всё зависит от качества футболистов.

– Карпин говорит, что сейчас матчи играют для того, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться. Команда провела матчи со сборными из Центральной Азии. Но нет ли ощущение, что лишь с сильными и становишься сильнее?

– Я согласен с тренером в том, что надо в принципе играть и быть готовыми к возвращению. У нас и клубы не выступают в еврокубках – это плохо. Конечно, уровень повышается, когда играешь с соперниками сильнее. Хотелось бы играть с сильнейшими? Хотелось бы играть в Катаре, честно говоря.

– Вообще, как тебе работа с Карпиным?

– Всё доступно и понятно. Понятные требования, понятно, что надо и не надо делать. Очень доступно. Штаб помогает.

Валерий Карпин и Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В сборной пять игроков «Спартака». У «Зенита» – трое. Сборная становится спартаковской?

– Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов.

– У России сейчас явно не так много сборных, с кем можно сыграть. Если брать страны за пределами Европы, с какими ты бы лично хотел сыграть?

– Не задумывался над этим. Без разницы с кем. Хочется просто играть за сборную. И тянуться в футбольном плане ближе к Европе.

Что изменил Абаскаль и не скучает ли Хлусевич по игре в атаке

– «Спартак» закончил осеннюю часть на втором месте. Хотя перед началом сезона сменился тренер, легионеры находились в непонятном статусе. Ты мог представить, что всё сложится так здорово?

– Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.

– Хотя по Николсону слухи до последнего ходили.

– Это не знаю. Но повторюсь, нам они сказали, что хотят остаться.

– Что изменил Абаскаль?

– Образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает – понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна. Что касается меня, то он много чему научил. И тактически – от деталей работы с мячом, до психологических моментов. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.

Даниил Хлусевич и Гильермо Абаскаль (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ты упомянул про великолепную атмосферу. Неужели при Ваноли она была хуже?

– Нет-нет. При Ваноли тоже всё было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не всё получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так ещё и приумножил.

– Всегда хотел задать этот вопрос. Когда Абаскаль только начинал, завирусилось видео, где на сборах он запретил игрокам ругаться матом. Вы ругаетесь?

– Такое было, да. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет.

– Некоторые считают, что «Спартак» в этом сезоне показывает авантюрный футбол. Из-за этого возникают несогласованности в обороне. Согласишься?

– Скажу так: мы играем в атакующий футбол, в прессинг. При таком стиле у твоих ворот 100% будут моменты, хотя бы на контратаках. Плюс, так или иначе, возможны ошибки. Главное, что есть результат, и он положительный. Всё остальное исправимо. Тренер указывает нам на ошибки, стараемся их исправлять.

– Ты самый универсальный игрок «Спартака» – поиграл как минимум на четырёх позициях.

– Честно, я привык. Ещё до этого играл на разных позициях – в «Арсенале», молодёжке и у себя в Крыму. Так что для меня в этом нет глобальных сложностей. На матч с «Зенитом» вообще вышел центральным защитником. Так что для меня это не будет особой проблемой. Мне легко перестраиваться. Знаю как играть на разных позициях, понимаю требования.

Даниил Хлусевич (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– К атаке сейчас тянет меньше?

– Сейчас нейтралитет. Позиция такая, что можно обороняться и атаковать. У меня есть моменты, я могу забивать, могу отдавать. Конечно, в меньшей степени, чем раньше. Главное – есть помощь команде.

– У тебя ни одного гола за «Спартак».

– Это правда. Есть только моменты. Очень много.

– Что не так?

– Вопрос будто ножом по сердцу. Очень хочется забить. Раньше это удавалось без таких сложностей. И за «Арсенал», и за предыдущие клубы. Но ничего страшного. Конечно, я задумываюсь об этом. Но не назову это давлением. Будут моменты – постараюсь реализовать. Если приношу пользу команде и мы побеждаем – можно и не забивать.

– То есть ты вообще не скучаешь по игре в атаке?

– Не могу сказать, что скучаю. Но, в принципе, хотелось бы поиграть впереди. Мы общались с тренером по этому поводу ещё на сборах. Я даже пару раз выходил в атаке, забил. Пусть и в неофициальной игре.

– Где тебе комфортнее – справа или слева?

– Без разницы. С каждой стороны есть свои плюсы.

Можно ли обойти «Зенит» и кто самый сильный игрок атаки в РПЛ?

– Кто самый сильный атакующий игрок РПЛ?

– Таких нет (смеётся). Ситуативно сталкивался с Малкомом, Клаудиньо. Всё зависит в том числе и от моего состояния: если на 100 процентов готов, то сдержать можно. Скорее Малком, да. Но «Зенит» в принципе один из наших основных соперников. С ними всегда непросто.

«Спартак» — «Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– «Спартак» — сейчас единственный конкурент «Зенита»?

– Не думаю. Есть ЦСКА, «Ростов», «Динамо».

– А если брать именно борьбу за чемпионство?

– Но если брать даже по очкам, то совсем рядом «Ростов». Так что вся борьба впереди.

– «Спартак» пока очень стабилен. Сложно это сохранять, учитывая плотный график и всё остальное?

– Наверное, даже легче, когда чаще игры. Ты постоянно в тонусе. Сложности разве что в восстановлении, чтобы избегать травм. В любом случае к концу части сезона усталость накапливается.

– С основой Питера реально играть на победу?

– А в Кубке мы разве играли не с основным составом? Там только Клаудиньо был травмирован. Так что можно играть и побеждать.



– Тогда давай вспомним матч в чемпионате: вы хорошо начали, забили гол, а потом посыпались. Что там случилось?

– Точно не смогу сказать. Может, сыграла роль неопытность. У нас молодая команда. До 30-й минуты показывали прекрасный футбол, а потом что-то пошло не так.

– Абаскаль злился?

– Думаю, да. Всегда злишься, когда проигрываешь.



– «Зенит» реально обойти?

– Они в любом случае теряют очки. Ничья в Воронеже, поражения от «Ахмата». Так что всё возможно.

Как Хлусевич проведёт зимнюю паузу

– Впереди два последних матча в Кубке (интервью было записано до матча с «Крыльями Советов». — Прим. " Чемпионата") и большой отпуск. Что ты будешь делать?

– Поеду домой. Хотел куда-то слетать, но передумал. Думал поехать с родители куда-то, но они не захотели. Так что в Крым. Буду там весь отпуск. Точно не заскучаю. Крым большой, есть куда съездить. Много классных мест.

– После 24 февраля там не стало опаснее?

– Для меня нет. Родители тоже спокойно себя ведут. Кого ни спроси – все так же работают. Жизнь особо не изменилась.

– Правильно ли я понимаю, что в Крыму вы пересекались с Сычевы́м?

– Не могу сказать, что пересекались. Не играли вместе. Но я, конечно, его знал. Отец тренировал его какое-то недолгое время. Лично даже не были знакомы. Только заочно.

– Получается, вы даже с одной школы. И оба в РПЛ.

– Да, два два человека с крымского УОРа. Что там особенного? Дух, атмосфера, дедовщина (улыбается). Но сейчас её уже нет. Я уже говорил, что мне помог отец, мой агент – они оказали большое влияние на карьеру.

– По поводу Крыма общаетесь с Сычевы́м?

– Да, он вроде тоже собирается отпуск проводить там.

– Как ты объясняешь его прогресс?

– Он ещё в Крыму много забивал. Молодец. Прогрессирует. Поехал в «Иртыш», оттуда в «Оренбург». За них забивал ещё в первой лиге.

Владимир Сычевой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ – он или Промес?

– Надеюсь, Квинси. Сделает своё дело. Это в интересах нашей команды.

– Крымские клубы проходят лицензирование для участия в ФНЛ-2. Твоё отношение?

– Когда узнал, очень сильно обрадовался. В Крыму много ребят, способных играть не только во втором, но и в первом дивизионе. Не могу говорить про РПЛ, но Первая лига – 100%. Есть команды, стадионы. Для Второй лиги инфраструктура точно существует. И люди очень любят футбол.

Да, с точки зрения взрослого футбола там всё не очень хорошо. И я говорил об этом. Но скорее с посылом, что не было никакого развития. Нет конкуренции, они играют только между собой. Так что заход в российский футбол точно даст толчок вперёд.

Думаю, несколько команд способны зацепиться за второй дивизион и не будут там аутсайдерами. Надеюсь, в первом же сезоне кто-то из них выйдет в Первую лигу. Это будет великолепно.

– Ты определился, за кого болеть на чемпионате мира?

– Хочется, чтобы финал был Месси – Роналду. Я рос на этом противостоянии. Но больше за Аргентину, наверное, буду болеть. И за Сербию – наших братьев. Естественно, смотреть буду, особенно топовые матчи турнира.