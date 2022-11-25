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«Зенит» – «Спартак», Кубок России, 27 ноября: интервью с Даниилом Хлусевичем: сборная России, Абаскаль, ЧМ-2022

«Обрадовался, когда узнал про крымские клубы». Интервью с талантом «Спартака»
Дмитрий Зимин
Интервью с талантом «Спартака» Даниил Хлусевичем
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Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» – не единственный конкурент «Зенита».

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич привыкает не только к статусу игрока основы в схемах Абаскаля, но и к статусу футболиста обоймы сборной России. Валерий Карпин вызывал его на матч с Киргизией и дал ему тайм, а после целый матч с Таджикистаном. Приличный уровень доверия. Интересно, что и там и там Россия не пропустила – значит, со своими прямыми обязанностями он справился.

Мы поговорили с Даниилом о сборной России, сезоне в «Спартаке», противостоянии с «Зенитом» и футболе в Крыму.

«Экспертов не слушаю вообще. Понимаю, они должны что-то говорить»

– Тайм в Киргизии, целый матч с Таджикистаном. Ты уже чувствуешь, что стал полноценным игроком сборной?
– Да, я сыграл эти две игры. Пусть они и неофициальные. Куча положительных эмоций. Это сборная. Всегда хочется получать вызов. Со многими ребятами я знаком был ещё до. Поэтому не скажу, что требовалась адаптация. Атмосфера великолепная. Все друг друга знают. Общаемся. Всё классно.

Даниил Хлусевич в сборной России

Даниил Хлусевич в сборной России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Видишь ли ты какие-то сходства в этих двух матчах – стиль соперников, поле?
– Поле – да. И там и там было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный, мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твёрдое. После игры не чувствовал стоп. В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два назад в Уфе. Отвык.

– Карпин сказал, что ему больше понравилась игра с Таджикистаном. И отметил, что в Киргизии играли просто безобразно. Что случилось в Киргизии?
– Было много новых ребят, в том числе и я. Думаю, это тоже влияет. А уже с Таджикистаном старались выполнять больше задач, которые ставил Георгич. Тренер говорит, что играли лучше. Значит, так и есть. Думаю, игра с Таджикистаном тренера удовлетворила больше. Не могу сказать, что с Киргизией было прямо недовольство. Разобрали ошибки, учли их.

– У разных экспертов вопросы по качеству игры. Трогают их заявления?
– Я на слушаю их вообще. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимание. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь.

– Понятно, что состав совсем не наигран. Насколько вообще возможно за пару дней привыкнуть к партнерам, наиграть какие-то связи?
– Чем меньше времени, тем сложнее. Но все играют и понимают футбол. Стараются быстро впитывать требования тренера. В любом случае будут недочеты, но стараемся выполнять то, что просят.

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– Получается, у сборной мини-турне по Азии. Как тебе в целом уровень местных сборных?
– На самом деле, сейчас в футбол научились играть все. Некоторые недооценивали тот же Кипр, но и они хорошо выглядели. Все умеют играть в обороне, атаке, а дальше всё зависит от качества футболистов.

– Карпин говорит, что сейчас матчи играют для того, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться. Команда провела матчи со сборными из Центральной Азии. Но нет ли ощущение, что лишь с сильными и становишься сильнее?
– Я согласен с тренером в том, что надо в принципе играть и быть готовыми к возвращению. У нас и клубы не выступают в еврокубках – это плохо. Конечно, уровень повышается, когда играешь с соперниками сильнее. Хотелось бы играть с сильнейшими? Хотелось бы играть в Катаре, честно говоря.

– Вообще, как тебе работа с Карпиным?
– Всё доступно и понятно. Понятные требования, понятно, что надо и не надо делать. Очень доступно. Штаб помогает.

Валерий Карпин и Даниил Хлусевич

Валерий Карпин и Даниил Хлусевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В сборной пять игроков «Спартака». У «Зенита» – трое. Сборная становится спартаковской?
– Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов.

– У России сейчас явно не так много сборных, с кем можно сыграть. Если брать страны за пределами Европы, с какими ты бы лично хотел сыграть?
– Не задумывался над этим. Без разницы с кем. Хочется просто играть за сборную. И тянуться в футбольном плане ближе к Европе.

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Что изменил Абаскаль и не скучает ли Хлусевич по игре в атаке

– «Спартак» закончил осеннюю часть на втором месте. Хотя перед началом сезона сменился тренер, легионеры находились в непонятном статусе. Ты мог представить, что всё сложится так здорово?
– Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.

– Хотя по Николсону слухи до последнего ходили.
– Это не знаю. Но повторюсь, нам они сказали, что хотят остаться.

– Что изменил Абаскаль?
– Образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает – понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна. Что касается меня, то он много чему научил. И тактически – от деталей работы с мячом, до психологических моментов. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.

Даниил Хлусевич и Гильермо Абаскаль (в центре)

Даниил Хлусевич и Гильермо Абаскаль (в центре)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ты упомянул про великолепную атмосферу. Неужели при Ваноли она была хуже?
– Нет-нет. При Ваноли тоже всё было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не всё получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так ещё и приумножил.

– Всегда хотел задать этот вопрос. Когда Абаскаль только начинал, завирусилось видео, где на сборах он запретил игрокам ругаться матом. Вы ругаетесь?
– Такое было, да. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет.

– Некоторые считают, что «Спартак» в этом сезоне показывает авантюрный футбол. Из-за этого возникают несогласованности в обороне. Согласишься?
– Скажу так: мы играем в атакующий футбол, в прессинг. При таком стиле у твоих ворот 100% будут моменты, хотя бы на контратаках. Плюс, так или иначе, возможны ошибки. Главное, что есть результат, и он положительный. Всё остальное исправимо. Тренер указывает нам на ошибки, стараемся их исправлять.

– Ты самый универсальный игрок «Спартака» – поиграл как минимум на четырёх позициях.
– Честно, я привык. Ещё до этого играл на разных позициях – в «Арсенале», молодёжке и у себя в Крыму. Так что для меня в этом нет глобальных сложностей. На матч с «Зенитом» вообще вышел центральным защитником. Так что для меня это не будет особой проблемой. Мне легко перестраиваться. Знаю как играть на разных позициях, понимаю требования.

Даниил Хлусевич (в центре)

Даниил Хлусевич (в центре)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– К атаке сейчас тянет меньше?
– Сейчас нейтралитет. Позиция такая, что можно обороняться и атаковать. У меня есть моменты, я могу забивать, могу отдавать. Конечно, в меньшей степени, чем раньше. Главное – есть помощь команде.

– У тебя ни одного гола за «Спартак».
– Это правда. Есть только моменты. Очень много.

– Что не так?
– Вопрос будто ножом по сердцу. Очень хочется забить. Раньше это удавалось без таких сложностей. И за «Арсенал», и за предыдущие клубы. Но ничего страшного. Конечно, я задумываюсь об этом. Но не назову это давлением. Будут моменты – постараюсь реализовать. Если приношу пользу команде и мы побеждаем – можно и не забивать.

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– То есть ты вообще не скучаешь по игре в атаке?
– Не могу сказать, что скучаю. Но, в принципе, хотелось бы поиграть впереди. Мы общались с тренером по этому поводу ещё на сборах. Я даже пару раз выходил в атаке, забил. Пусть и в неофициальной игре.

– Где тебе комфортнее – справа или слева?
– Без разницы. С каждой стороны есть свои плюсы.

Можно ли обойти «Зенит» и кто самый сильный игрок атаки в РПЛ?

– Кто самый сильный атакующий игрок РПЛ?
– Таких нет (смеётся). Ситуативно сталкивался с Малкомом, Клаудиньо. Всё зависит в том числе и от моего состояния: если на 100 процентов готов, то сдержать можно. Скорее Малком, да. Но «Зенит» в принципе один из наших основных соперников. С ними всегда непросто.

«Спартак» — «Зенит»

«Спартак» — «Зенит»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– «Спартак» — сейчас единственный конкурент «Зенита»?
– Не думаю. Есть ЦСКА, «Ростов», «Динамо».

– А если брать именно борьбу за чемпионство?
– Но если брать даже по очкам, то совсем рядом «Ростов». Так что вся борьба впереди.

– «Спартак» пока очень стабилен. Сложно это сохранять, учитывая плотный график и всё остальное?
– Наверное, даже легче, когда чаще игры. Ты постоянно в тонусе. Сложности разве что в восстановлении, чтобы избегать травм. В любом случае к концу части сезона усталость накапливается.

– С основой Питера реально играть на победу?
– А в Кубке мы разве играли не с основным составом? Там только Клаудиньо был травмирован. Так что можно играть и побеждать.

– Тогда давай вспомним матч в чемпионате: вы хорошо начали, забили гол, а потом посыпались. Что там случилось?
– Точно не смогу сказать. Может, сыграла роль неопытность. У нас молодая команда. До 30-й минуты показывали прекрасный футбол, а потом что-то пошло не так.

– Абаскаль злился?
– Думаю, да. Всегда злишься, когда проигрываешь.

– «Зенит» реально обойти?
– Они в любом случае теряют очки. Ничья в Воронеже, поражения от «Ахмата». Так что всё возможно.

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– Впереди два последних матча в Кубке (интервью было записано до матча с «Крыльями Советов». — Прим. " Чемпионата") и большой отпуск. Что ты будешь делать?
– Поеду домой. Хотел куда-то слетать, но передумал. Думал поехать с родители куда-то, но они не захотели. Так что в Крым. Буду там весь отпуск. Точно не заскучаю. Крым большой, есть куда съездить. Много классных мест.

– После 24 февраля там не стало опаснее?
– Для меня нет. Родители тоже спокойно себя ведут. Кого ни спроси – все так же работают. Жизнь особо не изменилась.

– Правильно ли я понимаю, что в Крыму вы пересекались с Сычевы́м?
– Не могу сказать, что пересекались. Не играли вместе. Но я, конечно, его знал. Отец тренировал его какое-то недолгое время. Лично даже не были знакомы. Только заочно.

– Получается, вы даже с одной школы. И оба в РПЛ.
– Да, два два человека с крымского УОРа. Что там особенного? Дух, атмосфера, дедовщина (улыбается). Но сейчас её уже нет. Я уже говорил, что мне помог отец, мой агент – они оказали большое влияние на карьеру.

– По поводу Крыма общаетесь с Сычевы́м?
– Да, он вроде тоже собирается отпуск проводить там.

– Как ты объясняешь его прогресс?
– Он ещё в Крыму много забивал. Молодец. Прогрессирует. Поехал в «Иртыш», оттуда в «Оренбург». За них забивал ещё в первой лиге.

Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ – он или Промес?
– Надеюсь, Квинси. Сделает своё дело. Это в интересах нашей команды.

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– Крымские клубы проходят лицензирование для участия в ФНЛ-2. Твоё отношение?
– Когда узнал, очень сильно обрадовался. В Крыму много ребят, способных играть не только во втором, но и в первом дивизионе. Не могу говорить про РПЛ, но Первая лига – 100%. Есть команды, стадионы. Для Второй лиги инфраструктура точно существует. И люди очень любят футбол.

Да, с точки зрения взрослого футбола там всё не очень хорошо. И я говорил об этом. Но скорее с посылом, что не было никакого развития. Нет конкуренции, они играют только между собой. Так что заход в российский футбол точно даст толчок вперёд.

Думаю, несколько команд способны зацепиться за второй дивизион и не будут там аутсайдерами. Надеюсь, в первом же сезоне кто-то из них выйдет в Первую лигу. Это будет великолепно.

– Ты определился, за кого болеть на чемпионате мира?
– Хочется, чтобы финал был Месси – Роналду. Я рос на этом противостоянии. Но больше за Аргентину, наверное, буду болеть. И за Сербию – наших братьев. Естественно, смотреть буду, особенно топовые матчи турнира.

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