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Глава РПЛ Алаев предложил судьям давать интервью после матчей

Глава РПЛ Алаев предложил судьям давать интервью после матчей
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев предположил, что судьи Российской Премьер-Лиги могут начать давать послематчевые интервью.

«У меня есть предложение, которое я готов вынести в РФС, озвучить на Исполкоме. Футболисты проходят через микст-зону — пусть судьи тоже дают комментарии каждый матч. Я бы ещё и в перерыве сделал, но это чересчур. Насколько я знаю, запретов на комментарии и никаких регламентирующих документов нет. Не знаю, на что сейчас ссылаются судьи. Я начал выяснять и не нашёл пункта, который запрещает им давать комментарии. Наверное, судьи получают какие-то инструкции.

Я начал с другого: спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты? Получит ответ — нет. Есть общемировая практика, что это не принято по определённым причинам: эмоции, сгоряча, ещё не получена оценка. Можно понять причину, по которой судьи не хотят давать комментарии. Если смотреть на ту ситуацию, в которой мы оказались, если мы хотим это сделать, нам не надо не в первую очередь смотреть на ФИФА и УЕФА. Россия оказалась в ситуации, где руки развязаны, мы можем действовать активнее. Для них мы сейчас на последнем месте», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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