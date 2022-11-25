Катар лишился шансов на выход в плей-офф

Сборная Катара стала первой командой-участницей чемпионата мира 2022 года, лишившейся шансов на выход в плей-офф турнира. Отметим, что мундиаль проходит в Катаре, и, соответственно, национальная команда этой страны является страной-хозяйкой турнира.

Команда Феликса Санчеса после окончания двух туров в своей группе замыкает турнирную таблицу. Лидирует в группе A национальная команда Эквадора, на второй строчке располагается сборная Нидерландов. Третье место занимает команда Сенегала. Катар в двух встречах турнира забил один гол, а пропустил пять мячей.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира идёт с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.