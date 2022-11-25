Катарцы снова ушли с трибун, когда их сборная пропустила на ЧМ

В матче открытия сборная Катара пропустила в первом тайме два мяча – оба от Эннера Валенсии. Команда хозяев в первые 45 минут не создавала ничего, кроме ошибок. Во втором тайме лучше не стало – любая попытка что-либо сделать разбивалась о реальность, в которой было очевидно, что годы подготовок с иностранными специалистами, программа по воспитанию молодёжи и натурализация игроков из других стран не принесли результата, которого хватило бы на достойное выступление хотя бы в первой игре домашнего чемпионата мира. В середине второго тайма местные начали массово покидать трибуны: вереницы белых пятен быстро исчезали в подтрибунных помещениях, из-за чего матч открытия завершался уже при полупустом стадионе.

Тогда было несколько предположений: ушли молиться и не захотели стоять в пробках. Первое отвергли катарские журналисты, которые прямо сказали: «Да, они просто уходят». Версия с пробками звучала убедительно, потому что перед матчем машинам действительно пришлось потолкаться около полутора часов. Но оправдание кажется недостаточным, когда дело касается матча, к которому сборная и страна готовились 12 лет.

На игре с Сенегалом стадион был полный – правда, понять это можно было не сразу: из-за традиционной белой одежды люди сливались в единое пятно настолько, что казалось, будто все места пустые.

Из-за традиционной белой одежды люди сливались в единое пятно настолько, что казалось, будто все места пустые Фото: Dan Mullan/Getty Images

Иллюзия развеялась, когда стал заметен красно-зелёный цвет кресел – оказалось, что стадион и правда был заполнен под завязку. До 50-й минуты. После того как Катар пропустил второй, трибуны начали пустеть. А уж на 85-й, когда Катар пропустил ещё и третий (правда, один гол от Катара те, кто остался на стадионе до этого момента, увидели) и стало понятно, что для команды домашний чемпионат мира закончится позором, болельщики резко встали и начали удаляться в подтрибунные помещения.

Да, на трибунах остались люди, но доигрывать матч на фоне массово покидающих трибуны болельщиков вряд ли приятно. Учитывая, сколько сейчас добавляют минут к основному времени, а также факт богатства этого чемпионата мира на сенсации, шанс, что Катар хотя бы сравняет счёт, отбрасывать было нельзя. Команда билась, смогла забить исторический мяч и правда тяжело переживала, когда пропустила.

Болельщики Катара Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Поддержку ей до конца оказывала только организованная группа, и то её ряды к тому времени уже тоже поредели.

«Как они могли пропустить три? Каааак?» – возмущался подросток в традиционной кандуре (так называется их белое «платье»).

Тот факт, что бóльшая часть стадиона оставила команду без поддержки у себя же в стране, его почему-то не волновал. Пробок после матча, кстати, не было.