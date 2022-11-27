Антон Зиньковский: в раздевалке смотрели видео драки с «Зенитом». Все вместе ржали
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) рассказал об итогах этой части турнира, а также прокомментировал отношение игроков красно-белых к драке в конце основного времени встречи.
«Рад, что не позволили «Зениту» занять первое место в группе? После такой концовки матча точно рад. Обсуждали, что в следующем матче с «Зенитом» будет битва, пятый раунд будет.
Как обсудили в раздевалке концовку матча? Мы смотрели как раз видео драки, посмеялись с Шамара, как он начал драться. Кто больше всех смеялся? Все вместе ржали», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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