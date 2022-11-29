Селюк — о назначении Ротенберга: «Локо» на правильном пути. Виден свет в конце туннеля!

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Бориса Ротенберга в «Локомотив» на должность директора департамента развития молодёжного футбола. Напомним, ранее Ротенберг выступал за железнодорожников в статусе футболиста, пока не завершил игровую карьеру.

«Конечно же, я уже поздравил Борю с назначением. Отличная новость! С приходом Нагорных в «Локомотиве» клуб начал идти по правильному пути! Стал виден свет в конце туннеля. Борю в клубе все знают. Он порядочный и честный человек, который знает клуб изнутри. Он желает «Локомотиву» побед и титулов. Нагорных — серьёзный человек. Не как прошлые жулики. Думаю, он сможет вернуть клубу былую славу!» — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.