Иран — США: команды огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Ирана и США. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Маджид Хоссейни, Мортеза Пуралиганджи, Милад Мохаммади, Ахмад Нуроллахи, Саид Эззатоллахи, Эхсан Хаджсафи, Али Голизаде, Сердар Азмун, Мехди Тареми.

США: Мэтт Тёрнер, Серджино Дест, Кэмерон Картер-Викерс, Тим Рим, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Джошуа Сарджент.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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