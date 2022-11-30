Определились семь участников плей-офф чемпионата мира — 2022
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29 ноября состоялись первые матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. По итогам этого игрового дня определились ещё четыре сборные, которые выступят в 1/8 финала ЧМ-2022.
Сборная Нидерландов одержала уверенную победу в матче с Катаром (2:0) и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе А. Сенегал квалифицировался в следующую стадию ЧМ-2022 со второго места, одолев Эквадор (2:1).
Из группы В в плей-офф с первого места вышла национальная команда Англии, в заключительном туре группового этапа разгромившая Уэльс (3:0). Сборная США завоевала путёвку в 1/8 финала турнира, одолев Иран (1:0).
Напомним, ранее в плей-офф чемпионата мира — 2022 отобрались сборные Франции, Бразилии и Португалии.
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