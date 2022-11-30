Лысый тренер сборной США – о концовке матча с Ираном: у меня стало меньше волос на голове

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер высказался о победе над Ираном (1:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира и об эмоциональной концовке, пошутив по поводу своей причёски (он пострижен налысо). В компенсированное время соперник претендовал на пенальти, однако просмотр VAR не убедил в этом арбитров. В случае ничьей в 1/8 финала со второго места вышел бы Иран.



«Считаю, что в первом тайме мы показали, на что способны в футбольном плане, а во втором – нашу решительность. Горжусь командой. Ребята отдали на поле максимум своей энергии. И теперь мы непобеждёнными выходим в следующий раунд. Пулишич забил ценой травмы. Когда один из лучших игроков твоей команды выполняет столько трудной работы, это чудесное ощущение, хотя насчёт его повреждения я не могу сказать ничего позитивного.



Как могу описать концовку игры и свои эмоции? Да, компенсированных минут на чемпионате мира много. В эти минуты ты считаешь каждую секунду, а это очень напряжённая, стрессовая ситуация. Думаю, сейчас у меня стало меньше волос на голове! А теперь время двигаться дальше – готовимся к Нидерландам», – сказал Берхалтер сразу после финального свистка в эфире FOX Soccer.

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