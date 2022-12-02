Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022
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Турецкий комментатор Альпер Бакирджигил, который работал на матче 3-го тура чемпионата мира между Канадой и Марокко, был отстранён он работы после того, как упомянул, что самый ранний гол в истории чемпионатов мира забил турецкий нападающий Хакан Шукюр. Об этом сообщает TRT.
По информации источника, Бакирджигил получил предупреждение от агентства и продолжает свою работу. Ранее сообщалось, что его уволили с телеканала.
Упомянутые дисциплинарные меры могут быть связаны с политическими аспектами. После ухода из футбола Хакан занялся политикой. В 2015 году правительство обвинило спортсмена в связях с радикальной оппозицией, и он покинул страну. Постоянно проживает в США, где работает таксистом.
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