Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022

Турецкий комментатор Альпер Бакирджигил, который работал на матче 3-го тура чемпионата мира между Канадой и Марокко, был отстранён он работы после того, как упомянул, что самый ранний гол в истории чемпионатов мира забил турецкий нападающий Хакан Шукюр. Об этом сообщает TRT.

По информации источника, Бакирджигил получил предупреждение от агентства и продолжает свою работу. Ранее сообщалось, что его уволили с телеканала.

Упомянутые дисциплинарные меры могут быть связаны с политическими аспектами. После ухода из футбола Хакан занялся политикой. В 2015 году правительство обвинило спортсмена в связях с радикальной оппозицией, и он покинул страну. Постоянно проживает в США, где работает таксистом.