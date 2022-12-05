Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, состоятся матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

18:00 мск. Япония — Хорватия.

В 18:00 на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44325 зрителей, состоится игра между сборными Японии и Хорватии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

22:00 мск. Бразилия — Южная Корея.

В 22:00 по московскому времени встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. На «Чемпионате» будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.