Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 5 декабря
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Сегодня, 5 декабря, состоятся матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
18:00 мск. Япония — Хорватия.
В 18:00 на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44325 зрителей, состоится игра между сборными Японии и Хорватии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
22:00 мск. Бразилия — Южная Корея.
В 22:00 по московскому времени встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. На «Чемпионате» будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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