Никита Баженов: в Азии высокая конкуренция — это подтверждает сегодняшний чемпионат мира

Бывший российский футболист Никита Баженов заявил, что азиатский футбол обладает высоким уровнем конкуренции.

«В Азии высокая конкуренция — это подтверждает сегодняшний чемпионат мира. В нынешней ситуации любой вариант, при котором сборная России будет играть на международном уровне, звучит неплохо», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, три сборные, представляющие Азиатскую конфедерацию футбола отобрались в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Австралия набрала шесть очков и вышла из группы с Францией, Данией и Тунисом со второго места. Южная Корея оказалась на второй строчке в группе с Португалией, Уругваем и Ганой. Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой.

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