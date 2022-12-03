Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о будущем Месси и Мбаппе в клубе: поговорим после мундиаля

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее двух звёздных нападающих в парижском клубе — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, которые в данный момент выступают на чемпионате мира в Катаре в составе своих национальных команд.
«Будущее Мбаппе и Месси? Сейчас проходит чемпионат мира. Я надеюсь, что они станут лучшими на этом турнире. А после его проведения мы уже обо всём поговорим», — приводит слова Аль-Хелаифи издание Marca.
Месси в составе сборной Аргентины сумел в трёх матчах отметиться двумя голами и отдать одну результативную передачу. На стадии 1/8 финала турнира его команда встретится с Австралией. Мбаппе за Францию в таком же количестве встреч забил три мяча и единожды становился ассистентом. Подопечные Дешама в плей-офф сыграют со сборной Польши.
- 3 декабря 2022
-
18:39
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:50