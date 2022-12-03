Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о будущем Месси и Мбаппе в клубе: поговорим после мундиаля

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее двух звёздных нападающих в парижском клубе — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, которые в данный момент выступают на чемпионате мира в Катаре в составе своих национальных команд.

«Будущее Мбаппе и Месси? Сейчас проходит чемпионат мира. Я надеюсь, что они станут лучшими на этом турнире. А после его проведения мы уже обо всём поговорим», — приводит слова Аль-Хелаифи издание Marca.

Месси в составе сборной Аргентины сумел в трёх матчах отметиться двумя голами и отдать одну результативную передачу. На стадии 1/8 финала турнира его команда встретится с Австралией. Мбаппе за Францию в таком же количестве встреч забил три мяча и единожды становился ассистентом. Подопечные Дешама в плей-офф сыграют со сборной Польши.