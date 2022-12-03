Франция — Польша. Мбаппе выбьет Левандовского

Щенсны не волшебник, и он вряд ли прикроет команду от столь резвой атаки, какая есть у Дешама.

4 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Франция — Польша. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение французам. Поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.29. Успех поляков оценивается аналитиками в 12.0. Ничья доступна за 5.95.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Франция — Польша 4 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.07, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.88. На гол французов дают коэффициент 1.07. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 2.15. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.39.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира Франция — Польша (04.12.2022)

На чемпионате мира по футболу начались матчи решающей стадии. В одной из первых игр плей-офф нас ждёт встреча двух команд из Европы. На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе Франция (победитель группы D) сыграет за выход в четвертьфинал с Польшей (второй командой группы C).

Франция – действующий чемпион мира. За четыре с половиной года, минувших с того финала в «Лужниках», команда под руководством Дидье Дешама провела 52 игры разного статуса, в которых одержала 33 победы, 11 раз сыграла вничью и восемь раз проиграла.

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Однако перед поездкой в Катар французов списывали со счетов. На то было несколько причин. Помимо мистического «проклятия чемпионов мира», настораживали результаты сборной. Франция выиграла только в одном из шести матчей Лиги наций, а до Катара из-за травм не доехала целая россыпь звёзд – от Поля Погба до Карима Бензема.

Французы на мундиале приятно удивили футбольный мир яркой игрой и досрочно вышли в плей-офф. Оливье Жиру в матче с Австралией (4:1) эффективно заменил травмированного Карима Бензема и оформил дубль. А победу с Данией (2:1) себе в актив записал забивший оба мяча Килиан Мбаппе.

Поражение в игре с Тунисом (0:1) можно вынести за скобки. Оно ничего не решало для французов, и Дешам сделал ротацию стартового состава. Желание дать отдохнуть лидерам перед плей-офф перевесило вопросы престижа. Впрочем, вышедший на замену Антуан Гризманн сравнял счёт в концовке встречи, но гол отменили из-за сомнительного офсайда уже после финального свистка.

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Пока Франция играла в курортном режиме, Польша в тот же день пыталась отстоять нулевую ничью с Аргентиной. Потому что такой исход её устраивал, а рассчитывать на победу было сложно. В матчах с Мексикой (0:0) и Саудовской Аравией (2:0) поляки в сумме пробили всего четыре раза в створ.

Игра с Аргентиной добавила к этой статистике ноль прицельных ударов. Зато Месси и компания 13 раз угрожали воротам Войцеха Щенсного. Польский вратарь сделал 11 сейвов, в том числе отбил пенальти от Месси. Щенсны стал третьим вратарём в истории чемпионатов мира, который взял два 11-метровых удара в основное время по ходу одного турнира.

После поражения со счётом 0:2 в матче с Аргентиной поляков спасла Саудовская Аравия. Эта команда не позволила Мексике завершить матч разгромом и, таким образом, оставила североамериканцев за бортом плей-офф. Выход Польши в 1/8 финала – один из самых аномальных в истории главного турнира планеты.

Польша показала плохую игру как по визуальным впечатлениям, так и по статистике. «Белые орлы» умудрились выйти в плей-офф, оказавшись худшей командой группы как по количеству ударов по воротам, так и по количеству допущенных ударов в исполнении соперников.

Неудивительно, что ключевым игроком польской сборной стал не нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а вратарь Войцех Щенсны. 18 сейвов за групповой этап – это девятый результат среди всех вратарей на чемпионатах мира начиная с 1998 года. Похоже, голкипер «Ювентуса» станет единственной надеждой всей страны в 1/8 финала.

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Французам нужно не только хладнокровно реализовать свои моменты, но и не позволять себе расслабляться. В плей-офф будет совсем другая игра, но много голов в ворота хорошо обороняющейся Польши ждать не стоит. Поставить на победу Франции и тотал меньше 2.5 мяча можно с коэффициентом 3.04.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Франция вышла в плей-офф легко, позволив себе сделать ротацию в матче 3-го тура. Польше выход в 1/8 финала дался с трудом. Спас вратарь — Щенсны. Похоже, это единственное препятствие для французов на пути в четвертьфинал. Однако вратарь «Ювентуса» не волшебник, а Килиан Мбаппе хочет стать лучшим бомбардиром. Если французы будут так же доминировать и часто бить по воротам, то смогут один-два раза пробить Щенсного, но не больше. Впрочем, французам этого будет вполне достаточно.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 2.5 мяча за 3.04.

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.