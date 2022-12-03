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Александр Бородюк высказался о вылете сборной Сербии с ЧМ-2022 в Катаре

Александр Бородюк высказался о вылете сборной Сербии с ЧМ-2022 в Катаре
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Известный футболист и тренер Александр Бородюк высказался о неудачном выступлении сборной Сербии на чемпионате мира – 2022. Сербы в матче 3-го тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 2:3 и завершили выступление на турнире.

«У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне. Футбол посторонних вещей не прощает. Когда едешь на такие большие турниры, нужно быть полностью сосредоточенным на футболе», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сербская сборная выступала в группе G, её соперниками, помимо швейцарцев, были команды Камеруна и Бразилии. Единственное очко сербы набрали в игре с африканцами — 3:3.

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