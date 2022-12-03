Александр Бородюк высказался о вылете сборной Сербии с ЧМ-2022 в Катаре
Поделиться
Известный футболист и тренер Александр Бородюк высказался о неудачном выступлении сборной Сербии на чемпионате мира – 2022. Сербы в матче 3-го тура группового этапа уступили команде Швейцарии со счётом 2:3 и завершили выступление на турнире.
«У сборной Сербии хороший подбор игроков, но в решающих моментах у них отсутствовала концентрация в обороне. Футбол посторонних вещей не прощает. Когда едешь на такие большие турниры, нужно быть полностью сосредоточенным на футболе», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сербская сборная выступала в группе G, её соперниками, помимо швейцарцев, были команды Камеруна и Бразилии. Единственное очко сербы набрали в игре с африканцами — 3:3.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:41
Партнерский контент