Душан Влахович прокомментировал неудачное выступление Сербии на чемпионате мира — 2022

Форвард сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал вылет своей сборной на групповом этапе чемпионата мира 2022 года. В матче 3-го тура сербы уступили сборной Швейцарии (2:3) и завершили выступление на турнире.
«Мы проиграли и теперь едем домой. Ощущения не очень хорошие, но будем смотреть вперёд. Мы вернёмся на поле в марте, необходимо постараться и добыть путёвку на чемпионат Европы», — приводит слова Влаховича La Gazzetta dello Sport.
Сербы выступали в группе G. Помимо Швейцарии, их соперниками были команды Бразилии и Камеруна. Подопечные Драгана Стойковича сумели набрать лишь один балл в трёх матчах – сыграли вничью 3:3 с Камеруном. В итоге по итогам группового этапа путёвки в плей-офф завоевали бразильцы и швейцарцы.
Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича
- 3 декабря 2022
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