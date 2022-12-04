Коваленко — о «Первой пятёрке»: было понятно, что Пиняев выиграет

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказался о премии «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги. В 2022 году победителем премии стал Сергей Пиняев, а сам Коваленко занял четвёртое место в итоговом списке претендентов на награду.

«Как мне удаётся играть все матчи по 90 минут? У нас были ситуации, когда много игроков было на травмах и приходилось играть. Ротации не было. Спасибо тренерскому штабу за подготовку и медицинскому за быстрое восстановление. Могу ли сказать, что «Крылья» — моя команда? Да, конечно.



Заслужил ли я четвёртое место в «Первой пятёрке»? Приятно побывать в такой компании. Очень хочу поздравить с победой своего друга Серёжу Пиняева. Понятно было, что он выиграет. Всё заслуженно. Он среди нас сильнее всех выделяется», — приводит слова Коваленко Sport24.