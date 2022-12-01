Юрий Сёмин объяснил, за счёт чего Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятёрка»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».



«Пиняев — неординарный игрок, очень сильный индивидуально, техничный. Он обладает индивидуальной обводкой, которая присуща только ему. У Пиняева есть изюминка в техническом исполнении элементов, он отлично пользуется этим», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).

В прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.