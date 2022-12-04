Килиан Мбаппе возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который отметился дублем в матче чемпионата мира с Польшей, возглавил гонку бомбардиров турнира в Катаре. Он забил на ЧМ уже пять голов и оторвался от ближайших преследователей.
По три гола забили Лионель Месси, Альваро Мората, Коди Гакпо, Оливье Жиру, Маркус Рашфорд и Эннер Валенсия (завершил участие в турнире).
Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года обыграла команду Польши со счётом 3:1. Мбаппе отличился на 74-й и 90+1-й минутах. Ещё один мяч в составе французской команды забил нападающий Оливье Жиру, ставший после этого лучшим бомбардиром в истории сборной. У поляков с пенальти отличился Роберт Левандовски.
В четвертьфинале французы сыграют с победителем встречи Англия — Сенегал. Матч состоится сегодня, 4 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
- 4 декабря 2022
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