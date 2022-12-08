Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко раскритиковал влияние социальных сетей на поведение молодых футболистов.



«Соцсети не очень хорошо сказываются на футболистах. Особенно на молодых. Есть футболисты, которые только и делают, что сидят в соцсетях, а футболом не занимаются. В сети они популярные — тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке. А это не так. Поэтому и садятся на лавку», — приводит слова Онопко Sport24.



В сезоне-2021/2022 «Ростов» под руководством Карпина и Онопко занял девятое место в таблице РПЛ. Этим летом ассистент Карпина продлил контракт с клубом на четыре года.



Следующий матч у ростовчан пройдет в марте с московским «Локомотивом» на своем поле.