Йорди Кройф: покупки футболистов зимой для «Барселоны» практически нереальны

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф ответил на вопрос о потенциальных приобретениях игроков в зимнее трансферное окно.
«Ситуация с финансовым fair play очень сложная, о чём ранее уже говорил президент. Покупки практически нереальны. Я не отношусь к этому с пессимизмом или оптимизмом. Необходимо быть реалистами. Мы обладаем конкурентоспособным составом. До открытия трансферного окна остался месяц. Получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем, — цитирует Кройфа Mundo Deportivo.
После 14 проведенных игр «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея в активе 37 баллов. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который набрал 35 очков. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад» (26).
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы. Видеоролик:
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