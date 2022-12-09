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«Рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира». Пеле обратился к Мбаппе

«Рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира». Пеле обратился к Мбаппе
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Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны французского нападающего Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе написал в социальных сетях «Молитесь за Короля» после информации о проблемах Пеле со здоровьем.

«Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира, мой друг!» — написал Пеле в своих социальных сетях.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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