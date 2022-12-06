«Крепко обнимите Пеле». Самый мощный стимул сборной Бразилии выиграть ЧМ-2022

Для болельщиков последние матчи сборной Бразилии – это поддержка не только команды, но и Пеле. Легендарный бразилец внепланово попал в больницу в Сан-Паулу из-за проблем со здоровьем: ESPN Brasil сообщал, что у него диагностировали генерализованный отёк тела, включающий в себя сердечную недостаточность и спутанность сознания, из-за которого он не может самостоятельно заботиться о себе. До этого Пеле проходил химиотерапию после того, как у него обнаружили метастазы в различных органах тела, включая толстую кишку.

Агентство Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo сообщило, что лекарства перестали помогать, поэтому Пеле оказывают только паллиативную помощь: доктора помогают ему справиться с симптомами и облегчить боль, но не лечат саму болезнь. Ситуация похожа на критическую – именно поэтому на чемпионате мира мысли бразильцев где-то рядом с легендой.

Пеле трёхкратный чемпион мира «Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд и следую лечению, как обычно. Хочу поблагодарить медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую получил. Я очень верю в бога, и каждое послание любви, которое получаю от вас, наполняет меня энергией. Смотрите Бразилию на чемпионате мира! Большое вам спасибо за всё».

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В Дохе в одном из парков объединение бразильских болельщиков организовало для своих небольшую фан-зону, где народ обычно собирается перед матчами и откуда организовано двигается на стадион. Безбилетники остаются там – для просмотра игр установили большой экран, а также столики с лавочками. Входной билет стоит 100 катарских риалов, что эквивалентно примерно 1700 рублям.



Они же организовали шоу дронов в поддержку Пеле, а также украсили некоторые части города плакатами с пожеланиями легенде скорейшего выздоровления.

«Кто любит футбол – тот любит Пеле, – рассказывает бразилец Фабио. – Но, мне кажется, для бразильцев фигура Пеле не такой же величины, как Марадона для Аргентины. Потому для них он бог: о нём поют песни, на каждом матче есть флаги с его изображением. А символику с лицом Пеле до этого чемпионата мира было сложно найти на стадионах. Да, его все уважают, любят, но именно сейчас отношение к нему начало меняться. Даже игроки после победы вышли на поле с фото Пеле – я немного в шоке. Проблема в том, что молодые болельщики даже не видели, как играл Пеле. На стадионе сейчас сложно найти того, кто смотрел чемпионаты мира, когда Бразилия выиграла. Если вы спросите, кто лучше – Пеле или Марадона, вам почти все бразильцы скажут, что Пеле. Но мне кажется, что в Аргентине Диего любят гораздо больше. Мы всё же любим Пеле не так сильно, хотя сейчас это как будто по-другому. В Бразилии есть такое, что больше любят и уважают после смерти. Словно признают, что человек значит для страны».

Шоу дронов в честь Пеле на ЧМ-2022 Фото: Из соцсетей Пеле

Организованная группа болельщиков уже второй матч подряд растягивает на трибуне большую жёлто-зелёную футболку-баннер с десятым номером на 10-й минуте – это тоже часть болельщицкой «кампании» в поддержку Пеле.

Баннер на трибунах в поддержку Пеле Фото: «Чемпионат»

Там же – плакаты с его изображением.

Растяжки в честь Пеле Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этот раз бразильской легенде номер «10» посвятили ещё и победу: игроки после матча вынесли свой большой плакат, на котором были написаны те же слова: «Пеле, поправляйся скорее». Выносил его, кстати, Неймар, которому остался всего один гол за сборную, чтобы сравняться с Пеле по их количеству.

«Я надеюсь, мы сможем продолжать танцевать до самого финала, – сказал после матча Винисиус. – И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает, и мы можем стать чемпионами ради него».

«В Бразилии все его любят, – говорит болельщик Тио. – Никто не будет спорить, что Пеле – величайший. В Бразилии каждый – окей, почти каждый – любит его. Его фигура огромна, его все поддерживают. Все желают ему выздороветь поскорее. Невозможно представить его смерть. Просто невозможно. В день его смерти остановится жизнь всей Бразилии».

Неймар рядом с фотографией Пеле Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что именно происходит с легендой, мало кто понимает: новостей не так много, его дочь опровергает все сообщения о плохом состоянии отца.

«У нас всё буквально остановилось, потому что мы следим за новостями с того момента, когда Пеле уехал в госпиталь, – говорит журналист Globo Иван Раупп. – Каждый раз, когда он попадает в больницу, бразильские журналисты всё бросают, чтобы следить за ситуацией. Это беспокоит всех! Конечно, сейчас разгар чемпионата мира, так что, если с ним случится что-то сейчас, это сведёт людей с ума. У нас есть такое, что мы между собой говорим, когда кто-то собирается уйти в полном составе с рабочего места: «А что если Пеле умрёт?». И люди остаются. Я уже лет десять это слышу! А сейчас, когда он в больнице, мы правда очень озабочены происходящим – следим за каждым обновлением о его состоянии. Мы молимся, чтобы ему стало лучше. Конечно, знаем, что ситуация для него очень непростая, но нам очень хочется, чтобы ему стало лучше. Не могу сказать, что он видит все плакаты, но он точно в курсе о них».



Пеле перед матчем с Кореей опубликовал в соцсетях уникальную фотографию 1958 года, а также написал, что будет смотреть матч из больницы. «Я хочу вдохновлять вас, мои друзья, – обратился он к сборной. – Буду болеть за каждого из вас. Мы вместе в этом путешествии».

Фото Пеле 1958-го года Фото: Из соцсетей Пеле

«Если с ним что-то произойдёт во время чемпионата мира, мы не выдержим, – говорит Ракель. – Это будет невероятным ударом. Ведь он для нас – Король».