Смородская: оставьте лимит на легионеров в покое! Никто к нам не едет, и угроз никаких нет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на призывы об ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По её мнению, этого делать не нужно. Ранее в СМИ появлялась информация, что правительство недовольно качеством иностранных футболистов в чемпионате России, поэтому может ужесточить лимит на легионеров со следующего сезона.

«Мое категоричное мнение: не надо ужесточать лимит на легионеров! Оставьте его уже в покое! Никто к нам не едет, и угроз никаких нет. Этим людям что, нечем заняться, что ли?



Я вообще их не понимаю. Недавно был введён новый лимит, а эти… Вообще покоя не дают», — приводит слова Ольги Смородской Sport24.

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге действует лимит по схеме «13+12».