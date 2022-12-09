Карпин: думаю, тен Хаг и Сантуш не от хорошей жизни посадили Роналду на скамейку

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с нападающим национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
«Действительно ли сборная Португалии смотрится лучше без Роналду? Не могу объяснить, потому что не смотрел игры сборной Португалии ни с Криштиану, ни без него. Видел только начало матча со Швейцарией. Но в «МЮ» Роналду тоже уже не блистал, не всегда играл. Наверное, тен Хаг и Сантуш это делают не просто так. Не знаю, что конкретно не в порядке, для этого надо тренировать Криштиану Роналду и видеть его каждый день. Думаю, не от хорошей жизни его посадили», — приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду из-за скандального интервью форварда журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. По слухам, у Роналду также произошёл конфликт с наставником португальской сборной Фернанду Сантушем из-за игрового времени нападающего на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 9 декабря 2022
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