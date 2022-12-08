Роналду всё-таки не уедет из сборной в разгар ЧМ? А жаль

Криштиану Роналду угрожал отъездом из сборной – такую новость опубликовало издание Record. Сборная Португалии почти сразу же выдала опровержение: «В Федерации футбола Португалии заявляют, что капитан национальной команды Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть команду во время турнира в Катаре».
Мы не можем утверждать, кто прав – сборная или Record. Знаем только, что эта газета – одна из трёх основных спортивных изданий в стране (вместе с A Bola и O Jogo), а, по словам португальских коллег, у этого СМИ хорошие источники. Однако, раз сборная опровергла так оперативно, то преждевременный отъезд Роналду из сборной уже вряд ли случится.
Криштиану Роналду
Фото: Visionhaus/Getty Images
Вопрос в другом: нужно ли выпускать капитана с первых минут в 1/4 финала против марокканцев? Мы обратились к португальскому журналисту Жилу Нуньешу. Он пишет не для Record, который дал этот инсайд. И даже не для A Bolа, которая в сентябре вышла с разгромной статьёй «Меньше Роналду – больше Португалии». Нуньеш работает футбольным аналитиком в O Jogo.
– Как вы оцениваете отсутствие Роналду в основном составе в 1/8 финала ЧМ-2022?
– Тут есть тактические причины: Гонсалу Рамуш отлично атакует пространство, а у Швейцарии как раз хватало много недостатков в обороне. Криштиану хорош именно на своей территории, в более ограниченных зонах. У него больше нет такой же интенсивности.
– Судя по всему, Роналду был разочарован попаданием на скамейку в 1/8 финала.
– У него была такая реакция на игру с Кореей, и тренер решил воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить командный дух. В сборной хватает талантов, больше нет зависимости от Роналду.
– Если бы вы были на месте Фернанду Сантуша, то выпустили бы Роналду в старте в 1/4 финала?
– Нет. Рамуш полезнее в плане интенсивности, высокого прессинга и взаимодействий с полузащитой (в юности он сам играл в центре поля). С ним сборная выглядит более сбалансированной. Рамуш может уступать Роналду в завершении, но у Гонсалу уверенность в себе размером со вселенную. Он положил шикарный мяч Швейцарии левой ногой – это ненормально для него. В общем, основная причина выбора Рамуша – гораздо большая связь нападающего с полузащитой, которая провоцирует более креативную игру, – сказал Нуньеш.
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду
Фото: Richard Sellers/Getty Images
Само собой, у сестёр Роналду другое мнение на этот счёт. Они требуют уважения к великому футболисту. Только здесь весь вопрос в том, что является уважением. Похоже, Роналду в 37 лет просто проигрывает конкуренцию и винит в этом не себя. Так происходит и в клубе, и в сборной. Вряд ли это какой-то заговор против Роналду. Скорее, тренеры видят одно и то же независимо друг от друга. В родной стране футболиста об этом уже говорят открыто, несмотря на культ Роналду и влияние его агента Жоржа Мендеша.
- 8 декабря 2022
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