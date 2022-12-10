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Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 9 декабря

Сетка плей-офф ЧМ-2022 после матчей 9 декабря
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Завершились два первых матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. В полуфинал турнира пробились сборные Хорватии и Аргентины, которые составили первую полуфинальную пару. Их встреча состоится 13 декабря.

Сборная Хорватии сумела выбить одного из фаворитов турнира – команду Бразилии. Подопечные Тите были близки к выходу в полуфинал: в основное время команды не открыли счёт, а в конце первой половины дополнительного времени Неймар открыл счёт после роскошной комбинации «селесао». На 116-й минуте Бруно Петкович забил ответный мяч, а в серии пенальти подопечные Тите допустили два промаха – 4:2 – победа Хорватии.

Аргентина в напряжённом матче обыграла команду Нидерландов. До 83-й минуты команда Лионеля Скалони вела в счёте 2:0, но дубль Ваута Вегорста позволил «оранжевым» уйти от поражения. Экстра-тайм завершился без забитых мячей, а в серии пенальти аргентинцы были точнее – 4:3.

Вторую полуфинальную пару составят победители пар Англия – Франция и Португалия – Марокко. Эти матчи состоятся 10 декабря.

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