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Кафанов назвал российских вратарей, которые соответствуют современным тенденциям ЧМ-2022

Кафанов назвал российских вратарей, которые соответствуют современным тенденциям ЧМ-2022
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о тенденциях вратарей, которые проявляются на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«В первую очередь сейчас смотрят больше всего на то, как вратарь играет ногами, как начинает атаку. Если обратить внимание на сборную Нидерландов, у них новое имя – Андрис Нопперт. Это бывший гимнаст. У Андриса высокий рост, играет хорошо ногами, он надёжный. Понятное дело, что в первую очередь вратарь должен защищать ворота, но при прочих равных условиях преимущество отдают тому вратарю, который лучше начинает атаку как полевой игрок.

Многие сборные стараются начинать атаки через вратаря, чтобы полевой игрок по возможности поднимался выше. При том, что практически все сборные прессингуют. И тут многое зависит от того, как из прессинга выходит команда. Вратарь становится дополнительным полевым игроком, который создаёт численное преимущество при создании атаки.

В России тоже эта тенденция намечается. Наша вратарская школа старается идти в ногу с развитием современного вратаря. Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, вратари «Спартака», «Ростова» проповедуют такой стиль игры, потому что у их тренеров такая философия игры», — приводит слова Кафанова Metaratings.

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