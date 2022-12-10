Месси больше не главный. Вратарь из бедной семьи — вот национальный герой Аргентины!

Сборная Аргентины — это Месси. Так было пять или 10 лет назад. Так было и на ЧМ-2022. До матча с Нидерландами, когда команду в серии пенальти вытащил Эмилиано Мартинес — вратарь, представляющий скромную «Астон Виллу». Этот человек после двух отражённых 11-метровых стал национальным героем. Но ещё большей симпатией к Эмилиано вы проникнитесь, познакомившись с историей его карьеры.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Был резервистом в «Арсенале» и пропускал от Погребняка

Три с половиной года назад Мартинес был глубоким резервистом в «Арсенале», хотя находился в структуре лондонского клуба аж с 2010-го — его в «Индепендьенте» приметил ещё Арсен Венгер. Эмилиано в лондонском клубе не особо ценили — он катался по арендам, а сезон-2018/2019 провёл в «Рединге», который выступал в Чемпионшипе.

Эмилиано Мартинес вратарь сборной Аргентины Когда я играл за «Индепендьенте», видел свою семью два раза в месяц. Всё остальное время жил в академии клуба — там меня кормили, одевали. Так было экономнее. Я помню, как отец плакал — у него не было денег на оплату счетов. Меня это угнетало. Я хотел это исправить, и футбол был моим единственным шансом.

Вскоре после разговора с Венгером 18-летний голкипер сказал маме: «Я еду в Англию. Хочу помочь семье». И улетел в Лондон.

Но тренеров «Арсенала» в трудностях Мартинеса в клубе винить не стоит. Просто для понимания: конкурировать молодому аргентинцу тогда нужно было с Альмунией, Щенсным, Фабианьским и Манноне. Даже когда Фабианьски и Щенсны сломались (во второй половине сезона-2010/2011), «Арсенал» вернул ушедшего на пенсию Йенса Леманна. А Мартинеса обкатывали в молодёжке.

Первый матч за «Арсенал» аргентинец провёл в 2012 году. И это было легендарно. Вы вряд ли помните, но тогда в Кубке лиги команда играла с «Редингом». Матч закончился со счётом 7:5 в пользу «Арсенала», а один из голов Мартинесу забил Павел Погребняк.

Дебют Эмилиано помог не очень сильно — в клубе продолжали рассчитывать на более опытных голкиперов: Чеха, Оспину и Лено. Ну а Мартинес играл за «Ротерхэм», «Вулверхэмптон», «Хетафе» и «Рединг»…

Эмилиано Мартинес в матче за «Рединг» Фото: Stephen Pond/Getty Images

Ситуация поменялась в концовке сезона-2019/2020, когда основной голкипер «Арсенала» Бернд Лено получил травму. Артета доверился Мартинесу, с которым команда взяла Кубок Англии. К тому же Эмилиано стал одним из лучших игроков «Арсенала» в концовке сезона АПЛ. В девяти матчах аргентинец оформил 33 сейва с 81% успешности и средним показателем 1,05 xGA (ожидаемые пропущенные голы). Несмотря на маленькую выборку, это весьма впечатляющие цифры.

К 27-летнему вратарю мгновенно возник интерес со стороны клубов АПЛ. Но аргентинец хотел получить гарантии от Артеты насчёт игры в основе. Однако тренер сообщил, что, скорее всего, первым номером останется Лено. Вскоре Мартинес заявил об уходе из «Арсенала» и без лишних скандалов перебрался в «Астон Виллу» за € 17,4 млн.

Эмилиано Мартинес в игре за «Арсенал» Фото: Glyn Kirk/Pool via Getty Images

Игра в основе и триумф в сборной

Выбор тогда казался странным: «Вилла» в сезоне-2019/2020 чуть не вылетела в Чемпионшип. Но, несмотря на посредственное выступление команды в новом сезоне, Мартинес показал свой класс: по проценту успешных сейвов уступил только Эдерсону (причём минимально — 78,2% против 78,3%) и стал вторым по количеству «сухих» матчей (14). А также набил лучший показатель предотвращённых голов (+7,6 Post-ShotxG — грубо говоря, спас команду от семи с лишним пропущенных мячей).

Эмилиано Мартинес в «Астон Вилле» Фото: Christopher Lee/Getty Images

У Лионеля Скалони, главного тренера сборной Аргентины, не было сомнений касательно выбора основного вратаря на Кубок Америки — 2021. Мартинес провёл его на сумасшедшем уровне. Помимо гениальной игры в серии пенальти с Колумбией, Мартинес оформил несколько важных спасений в финальной встрече с Бразилией.

О полуфинальном матче с Колумбией стоит сказать отдельно, ведь психологическая битва Мартинеса с соперниками во время исполнения послематчевых 11-метровых — один из главных моментов всего турнира. «Я знаю, что ты нервничаешь. Смотри мне в глаза. Я сожру тебя, я знаю, куда ты пробьёшь», — после этих слов Мартинес спокойно потащил удар Йерри Мины. А ещё он парировал выстрелы Санчеса и Кардоны — и вывел Аргентину в финал.

Конечно, Мартинеса признали лучшим вратарём турнира. И, конечно, место в основе «Виллы» он больше не терял. А после такого триумфа в четвертьфинальном матче с Нидерландами кажется, что в команде Унаи Эмери он не задержится. Эмилиано достоин играть в Лиге чемпионов.