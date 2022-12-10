«Не знаю, хотят ли они отдать Аргентине титул. Пошли они». Фернандеш о судействе с Марокко
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Португальский полузащитник Бруну Фернандеш раскритиковал назначение аргентинского арбитра на матч четвертьфинала чемпионата мира с Марокко (0:1).
«Я не знаю, собираются ли они отдать победу на турнире Аргентине. Мне всё равно, я буду говорить то, что думаю. Пошли они. Очень странно, что судья – из страны, которая до сих пор участвует в турнире. Очевидно, они настроены против нас», — приводит слова Фернандеша Marca.
Сборная Аргентины вчера, 9 декабря, в серии пенальти обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Хорватии. Сборная Марокко в другом полуфинале встретится с победителем пары Англия — Франция.
Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе. Видеоролик:
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