«Не знаю, хотят ли они отдать Аргентине титул. Пошли они». Фернандеш о судействе с Марокко

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш раскритиковал назначение аргентинского арбитра на матч четвертьфинала чемпионата мира с Марокко (0:1).

«Я не знаю, собираются ли они отдать победу на турнире Аргентине. Мне всё равно, я буду говорить то, что думаю. Пошли они. Очень странно, что судья – из страны, которая до сих пор участвует в турнире. Очевидно, они настроены против нас», — приводит слова Фернандеша Marca.

Сборная Аргентины вчера, 9 декабря, в серии пенальти обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Хорватии. Сборная Марокко в другом полуфинале встретится с победителем пары Англия — Франция.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе. Видеоролик: