Иван Данильянц: предложения от Бердыева о работе в «Сочи» пока не получил, но жду его

Тренер Иван Данильянц, который работал ассистентом Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», высказался о возможном назначении в «Сочи». Ранее владелец команды Борис Ротенберг объявил, что Бердыев назначен новым главным тренером «южан».

«Пока предложения от Курбана Бекиевича не получил. Жду ли я его? Да. Мы работали вместе. С Бердыевым пока не общались. Он, наверное, тоже в отпуске. Но, возможно, он даже не отдыхает, потому что он всегда в футболе, живёт этим и по-другому не может. Когда будем общаться? Не знаю. Я нахожусь в Австрии вместе с моей семьёй, так что сейчас пока не до этого», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

«Сочи» занимает в турнирной таблице РПЛ девятую позицию, набрав 25 очков по итогам 17 матчей.