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Точилин — о «Сочи»: Курбан Бекиевич может что-то поменять

Точилин — о «Сочи»: Курбан Бекиевич может что-то поменять
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о планах команды на зимний перерыв.

«Команда планирует выйти из отпуска либо 7 января, либо 9-го. Пока точной даты нет.

Пока не знаю, где будут проходить сборы. Клуб еще не бронировал гостиницы. Первый сбор точно будет в Сочи. Дальше посмотрим — либо Турция, либо, возможно, Эмираты. Сейчас только такие варианты.

В Сочи зима не такая морозная, как в Москве. Для того, что запланировано на первом сборе, Сочи подходит идеально.

Курбан Бекиевич может что-то поменять. Но первые сборы у всех одинаковые, основные пункты все равно остаются похожими», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Ранее было объявлено о назначении Курбана Бердыева новым главным тренером команды. При этом договор с Точилин пока не расторгнут.

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