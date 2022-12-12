Источник: трансфер Мемфиса Депая в «Рому» не состоится

Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай мог перейти в «Рому», но трансфер не состоится.



Римляне проявляли интерес к 28-летнему форварду, однако зимой переход точно не состоится.



«Рома» не может удовлетворить финансовые запросы Депая, который хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год, сообщает Marca.



Кроме того, Депай хочет играть за топ-клуб или хотя бы команду, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. Предложений от таких команд у него нет. Летом он может стать свободным агентом по истечении срока контракта с каталонцами.



В двух матчах Ла Лиги Депай забил 1 гол в этом сезоне. На чемпионате мира — 2022 в Катаре он забил 1 гол в 5 матчах.



«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).



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