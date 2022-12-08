Йорди Кройф: почему мы должны продавать Депая? Он всегда был отличным профессионалом

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф ответил на вопрос о потенциальной продаже форварда Мемфиса Депая в зимнее трансферное окно.
«Почему мы должны продавать Депая в январе, если тяжело подписывать новых футболистов из-за финансового фэйр-плей? Он всегда был отличным профессионалом.
Он может быть очень полезен. Свободный агент в июне? Посмотрим в ближайшие месяцы», — цитирует Кройфа Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие всего в трёх матчах за сине-гранатовых во всех турнирах и отметился одним точным ударом.
Действующий контракт голландца с каталонской командой рассчитан до конца июня 2023 года.
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы. Видеоролик:
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