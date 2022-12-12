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Бельгийский экс-тренер «Крыльев» Франк Веркотерен сообщил, что живёт в Подмосковье

Бельгийский экс-тренер «Крыльев» Франк Веркотерен сообщил, что живёт в Подмосковье
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Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен рассказал, что сейчас проживает в российских Химках.

«Я в Химках! Три недели назад вернулся в Россию из Бельгии. Сейчас здесь живу с дочкой и женой. Пока что не планирую уезжать. Моя дочка родилась в Самаре, у неё российский паспорт», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен тренировал «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Позднее он работал в бельгийских клубах «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и «Антверпен», а также саудовском «Аль-Батине». Вместе с российской командой бельгийский специалист выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига).

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