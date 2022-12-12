Франк Веркотерен объяснил провал сборной Бельгии на чемпионате мира — 2022 в Катаре

Бывший главный тренер сборной Бельгии Франк Веркотерен высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Катаре. Бельгийцы на турнире не прошли дальше группового этапа.

«Бельгия удивила исключительно с отрицательной стороны. До начала ЧМ-2022 наша сборная проиграла шесть-семь матчей далеко не самым сильным соперникам. Возникали вопросы, насколько далеко мы можем пройти в Катаре. Тот запал, который раньше был у Бельгии, испарился. Группа была не самая сложная, но Марокко и Хорватия вышли дальше. Они лучше, чем Бельгия. Конечно, результат разочаровал — мы даже не попали в плей-офф. Это был минимум, который мы должны были выполнить, но не выполнили.



Ключевым стал второй матч с марокканцами — команде Мартинеса не хватило качества. Бельгии будто не было на поле. С Хорватией была хорошая игра, но нам не повезло. Не воспользовались шансами. Есть вопросы по комплектованию команды, особенно по вызову некоторых игроков. Но, как мне кажется, важно признать, что были проблемы с ментальной точки зрения. Не было видно, что игроки голодны до побед, готовы конкурировать с другими сборными», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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