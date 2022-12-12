Франк Веркотерен: проводить чемпионат мира в ноябре-декабре — это очень странно

Бывший главный тренер сборной Бельгии Франк Веркотерен отреагировал на время проведения чемпионата мира в Катаре. Турнир впервые за свою историю проходит не летом.

«Особенным кажется выбор времени проведения нынешнего мундиаля. Проводить ЧМ в ноябре-декабре — это очень странно. Ещё страннее, что у команд была всего одна неделя на подготовку. Обычно всё происходит совсем не так: у вас есть три-четыре недели после завершения чемпионатов. С другой стороны, турнир проходит в середине сезона, когда футболисты до сих пор находятся в форме. Однако это может сказаться и с отрицательной стороны, ведь сезон долгий. Что касается погоды, это нормально, потому что обычно такие крупные турниры проводятся летом», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.



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