Экс-тренер «Крыльев» Веркотерен: стать главным тренером сборной Бельгии — мечта
Поделиться
Бывший наставник сборной Бельгии Франк Веркотерен отреагировал на слухи о своём возвращении в команду.
«Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта. Это сразу даст признание. Такое важное назначение позволит показать, что я ещё могу быть полезен! Но не нужно гнаться за этой работой. Пока назначение возможно, но я не мечтаю о нём. У меня реалистичный подход к этому. Посмотрим», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
66-летний Веркотерен тренировал сборную Бельгии в 2009 году. На турнире в Катаре команда Роберто Мартинеса не смогла пройти стадию группового этапа, после чего специалист ушёл со своей должности.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ»:
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:54
-
13:38
-
13:38
-
13:35
-
13:20
-
13:20
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:51
-
12:50
-
12:48
-
12:45
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
Партнерский контент