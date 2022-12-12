Экс-тренер «Крыльев» Веркотерен: стать главным тренером сборной Бельгии — мечта

Бывший наставник сборной Бельгии Франк Веркотерен отреагировал на слухи о своём возвращении в команду.

«Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта. Это сразу даст признание. Такое важное назначение позволит показать, что я ещё могу быть полезен! Но не нужно гнаться за этой работой. Пока назначение возможно, но я не мечтаю о нём. У меня реалистичный подход к этому. Посмотрим», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен тренировал сборную Бельгии в 2009 году. На турнире в Катаре команда Роберто Мартинеса не смогла пройти стадию группового этапа, после чего специалист ушёл со своей должности.

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