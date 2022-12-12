Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Крыльев» Веркотерен: стать главным тренером сборной Бельгии — мечта

Экс-тренер «Крыльев» Веркотерен: стать главным тренером сборной Бельгии — мечта
Комментарии

Бывший наставник сборной Бельгии Франк Веркотерен отреагировал на слухи о своём возвращении в команду.

«Стать главным тренером сборной Бельгии — мечта. Это сразу даст признание. Такое важное назначение позволит показать, что я ещё могу быть полезен! Но не нужно гнаться за этой работой. Пока назначение возможно, но я не мечтаю о нём. У меня реалистичный подход к этому. Посмотрим», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

66-летний Веркотерен тренировал сборную Бельгии в 2009 году. На турнире в Катаре команда Роберто Мартинеса не смогла пройти стадию группового этапа, после чего специалист ушёл со своей должности.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ»:

«Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев» «Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022