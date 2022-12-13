Алдонин: с Хорватией должен сказаться фактор Месси. Но фактор Неймара бразильцам не помог

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины.
«Конечно, я за Аргентину. Когда хорваты играли с бразильцами, я без сомнений был за бразильцев, но хорваты показали высочайший уровень мастерства и концентрации — показали, что могут с любым соперником сдюжить и лишить его козырей. Хорватия лишила Бразилию моментов, а также прекрасно стоит Ливакович.
Безусловно, фактор Месси должен сказаться в пользу Аргентины, но фактор Неймара бразильцам не помог. В Бразилии по совокупности состав колоссальный, но хорваты лишили их пространства в атаке и не дали ничего сделать.
Хватит ли у них сил сдюжить с аргентинцами? Но Месси, учитывая матч с голландцами, где ему уделяли особое внимание, всё равно смог отдать голевую передачу и забить. Если он будет демонстрировать тот же уровень, что и до этого по ходу чемпионата мира, то хорватам будет очень сложно справиться. Я на стороне Месси», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч сборных Хорватии и Аргентины пройдёт сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.
- 13 декабря 2022
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:30
-
14:16
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:39
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:16
-
13:15
-
12:52
-
12:47
-
12:39
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:12
-
11:56
-
11:48