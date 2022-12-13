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Алдонин: с Хорватией должен сказаться фактор Месси. Но фактор Неймара бразильцам не помог

Алдонин: с Хорватией должен сказаться фактор Месси. Но фактор Неймара бразильцам не помог
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины.

«Конечно, я за Аргентину. Когда хорваты играли с бразильцами, я без сомнений был за бразильцев, но хорваты показали высочайший уровень мастерства и концентрации — показали, что могут с любым соперником сдюжить и лишить его козырей. Хорватия лишила Бразилию моментов, а также прекрасно стоит Ливакович.

Безусловно, фактор Месси должен сказаться в пользу Аргентины, но фактор Неймара бразильцам не помог. В Бразилии по совокупности состав колоссальный, но хорваты лишили их пространства в атаке и не дали ничего сделать.

Хватит ли у них сил сдюжить с аргентинцами? Но Месси, учитывая матч с голландцами, где ему уделяли особое внимание, всё равно смог отдать голевую передачу и забить. Если он будет демонстрировать тот же уровень, что и до этого по ходу чемпионата мира, то хорватам будет очень сложно справиться. Я на стороне Месси», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч сборных Хорватии и Аргентины пройдёт сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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